スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』のグッズが集う催事「名古屋スヌーピーフェスティバル 2025 −POP＆SURPRISE−」が、10月2日（木）〜10月14日（火）の期間、愛知・名古屋市にあるジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 催会場で開催される。【写真】金シャチや天むすをデザイン！キュートなイベント限定品一覧■“POP＆SURPRISE”がテーマ今回開催される「名古屋スヌーピーフェスティバル 2025 −POP＆SURPRISE−」は、“POP