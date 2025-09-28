YouTuberのヒカルが、28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。妻で実業家の進撃のノアとのオープンマリッジ（夫婦間の合意の下、パートナー以外との恋愛や性的関係を許容すること）宣言後の損失が、約4億円と明かした。 【写真】進撃のノアがひれ伏すほどに美し過ぎる！ ヒカルは「緊急で動画回してるんですけど。入江さんから呼び出されまして。夜中に。結構重い話があるというか、大事な話があるから