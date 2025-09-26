デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が「リスト取りしてる経営者必見！売上が上がるリサーチ術3選」と題した動画を公開し、自社の広告やセミナー施策で「リードの質をいかに改善すべきか」を徹底解説した。 冒頭、有馬氏は「同じ広告費でも、リードの質の改善だけで売上は大きく変わる」と強調。動画では、会社のターゲット設定や広