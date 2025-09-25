もうすぐ１０月です。きょうは１０月からの値上げについて、物価の最前線で働くみなさんにお話を伺いました。（村雨アナウンサー）「札幌市北区のスーパーです。１０月からは皆さんもよく飲まれると思います、飲み物が値上げされるということです」（村雨アナウンサー）「どんな飲み物が値上げしますか？」（マルコストアー山川悟史社長）「飲み物はペットボトルの飲料ほぼすべて値上げになります