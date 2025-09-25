Image: エレキソルト 塩味と旨味を感じるエレキ食器。人が生きるうえで塩は必要ですが、摂りすぎると病気のもとになるので注意が必要です。日本人の食卓は醤油や味噌など、しょっぱいものが多いですからね。どういうサジ加減にしたものか…？ 塩味が増える食器2022年9月にキリンが開発した、電気の力で塩味が約1.5倍に感じるスプーンとお椀「エレキソルト」。その2年後には製品化されました