通算4度のシーズン50本塁打はルース、マグワイア、ソーサに並んだ【MLB】ヤンキース ー Wソックス（日本時間25日・ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が24日（日本時間25日）、本拠地でのホワイトソックス戦で今季50号を放った。2年連続での大台到達は自身初。メジャー史上7人目の2年連続シーズン50号をクリアした。NYに豪快弾をかけた。0-1で迎えた2回2死一、二塁の初球を振り抜いた。右中間へ打球速度106.9