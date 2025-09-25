李在明（イ・ジェミョン）大統領が23日の国連総会基調演説で明らかにしたいわゆる「E・N・D（交流・Exchange、関係正常化・Normalization、非核化・Denuclearization）イニシアチブ」は北朝鮮がすべての対話を拒否する現実を考慮した段階的アプローチ法だ。ただ実際に非核化まで到達するには北朝鮮の非核化措置と補償の間の順序調整など精密な調整を通じてハードルを超えなければならないと指摘される。李在明政権が公式化した「核