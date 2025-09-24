YouTubeチャンネル「シンプルに暮らす40代独身OL」であきさんが、シリーズ「マンション購入記」の第4弾を公開した。今回の動画では、新築マンション購入の流れやかかった費用を宅建士の視点も交えながら紹介している。 あきさんは1LDK（約40㎡）の新築マンションを購入。動画では、モデルルーム見学から申込・契約、住宅ローン審査、内覧会、引渡しに至るまでの流れを6つのステップに分けて解説した。