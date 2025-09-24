我が国はG7に加盟はしているものの、2022年のOECD調査によると、平均年収は約452万円で、これはOECD諸国の平均年収である約582万円を大きく下回っています。給与水準の低迷は解消の兆しはあるものの、課題が山積しているというのも事実です。そんな労働環境の日本において、今回のエピソードは、我々に少なからず希望を与えてくれるかもしれません。◆家業を支える日常と“愚痴多め”の姉「肉屋の仕事って大変でしょう？」