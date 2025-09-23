元近鉄の羽田耕一はコーチとして石井浩郎、中村紀洋らを指導元近鉄の4番打者でもある羽田耕一氏は、現役引退後も球団に残り、1990年シーズンから2軍打撃コーチを務めた。1996年から1999年までは佐々木恭介監督、伊勢孝夫ヘッドコーチの下で1軍打撃コーチとしても手腕を発揮。その後も編成担当などフロントとしてもチームを支え続けた。そんな中、ショックだったのは愛着ある近鉄が2004年限りでオリックスに吸収合併されたこと。