4月11日のロッテ戦以来の1軍ソフトバンクは22日、プロ野球公示で右脛骨（けいこつ）骨挫傷で離脱していた柳田悠岐外野手を出場選手登録した。4月11日のロッテ戦（ZOZOマリン）で右すねに自打球を当て負傷交代しており、約5か月ぶりの1軍となる。柳田は8月29日のウエスタン・リーグの広島戦で実戦復帰。2軍戦では16試合で打率.225、本塁打なし、6打点だった。4月12日に抹消となっており、1軍復帰は164日ぶりとなる。なお、1軍で