¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼3 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¡£5²óÅÓÃæ4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÁ°