¡Ö¥¨¥¤¥¢¥¤¥«¡×¤ÎÌÚºêÀéÀ»¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¢£DeNA 7¡¼4 ÃæÆü¡Ê18Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë18Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆü-DeNAÀï¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¨¥¤¥¢¥¤¥«¡×¤ÎÌÚºêÀéÀ»¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀË¤·¤¯¤â¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤é¤º¡£¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÂç¹¥¤­¤ÊÌ¾¸Å²°¤ÇÅêµå¤Ç¤­¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿ ¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¨¥¤¥¢¥¤¥«¤Ï2024Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÅì±É½»Âð¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×