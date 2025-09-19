Nikoん×Apesが、10月30日に神奈川・川粼 CLUB CITTA’にて開催する共同企画＜Risorgimento＞のニューフライヤーを公開した。同時に『フライヤー2000枚配り終えるまで帰れま2000』の決行も発表。Nikoんは10月11日正午より下北沢で、Apesは10月19日正午より渋谷にて、それぞれ1,000枚ずつを配布し、すべてを配り終えるまで帰ることは許されないという。なお、この時に配布されるフライヤーを、公演当日会場に持っていくと、NI