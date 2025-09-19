¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¤¬¡¢½µ´©SPA!9·î16¡¦23Æü¹çÊ»¹æ¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ÇÉ½»æ¤ª¤è¤Ó´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌòËþ¥Ü¥Ç¥£²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¤Ä¤ë¤óÆ«´ïÈ©¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à»Ñ²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î31ºÐ¡£¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¡¢M¥ê¡¼¥°¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Ë½êÂ°¡£4th¼Ì¿¿½¸¡ØÎæ¾å³«²Ö¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¹æ¤Ç¤Ï