専門家や少年野球指導者が工夫を凝らす、初心者のキャッチボール上達術少年野球の基本であり、多くの選手が最初につまずくのがキャッチボールだ。相手にボールを届かせる、そして捕球するという一連の動作は、特に低学年や初心者にとっては高い壁となる。この最初の障壁が原因で子どもが野球の楽しさを感じられなくなる事態を避けるため、現場では様々な工夫を凝らしている。筑波大学の川村卓教授や町田玉川学園少年野球クラブの