「混沌の国際秩序の中で韓日協力は時代的要求だ。信頼と持続性を基礎に戦略的パートナー関係を構築しなければいけない」。「韓日2030ビジョングループ」の韓国側座長を務める申珏秀（シン・ガクス）元駐日大使と日本側座長の北岡伸一東京大名誉教授は11日、ソウルと東京を画像でつないで行った対談で「複合危機の時代に自由主義国際秩序の受恵者である韓国・日本が協力し、国際的な任務を果たさなければいけない」と強調した