瑞々しい新風が吹いている東京のレストランシーン。話題のシェフによる独立店、感度の高い新業態、そして心を動かす味の一軒も。いま、注目すべき新店だけを厳選。１．名店の系譜を超え、ひしひしと伝わるフレンチの矜持。余韻に浸る、日本橋の夜『Cheval（シュヴァル）』＠小伝馬町2025/5/16 OPENシックなトーンでまとめられた空間。カウンター席では、無駄のない動きで料理を仕上げていく小泉さんの姿を眼前に望める凛としたカウ