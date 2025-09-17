音符の形をした明和電機の電子機器「オタマトーン」がこのほど、めじるしアクセサリーになってガシャポンに登場! カラフルでクリアな素材が可愛いんです!ガシャポン「オタマトーン めじるしアクセサリー」口を閉じたり開いたりすることで音階を奏でることが出来る「オタマトーン」。めじるしアクセサリーになっても、カラフルで可愛いですね。カラーは、口を閉じている表情の「ブルー」「ホワイト」「オレンジ」「ピンク」「グリー