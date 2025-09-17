モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」は、10月下旬から、『ポケットモンスター』とコラボレーションした新製品を順次発売。公式オンラインストアでは9月17日（水）より先行予約を開始した。【写真】AirPodsケースもかわいい〜！新商品一覧■3種デザインをラインナップ今回登場するのは、淡くやさしい色合いでさまざまなピカチュウをあしらった、スマホケースとAirPodsケースの新作アイテム。デザインに