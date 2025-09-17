オフにポスティングシステムでＭＬＢ移籍が濃厚となっているヤクルト・村上宗隆内野手（２５）の?獲得のキーマン?に今季限りで退任する高津臣吾監督（５６）の名前が浮上している。村上をめぐってはドジャースをはじめ、ヤンキース、メッツ、フィリーズ、ホワイトソックスなどが積極姿勢を見せており、すでにフロント幹部が来日するなど視察を本格化させている。オフの争奪戦が予想される中、キーマンとなりそうなのが恩師で