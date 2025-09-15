「Googleの進化が止まらない！神AIツール5選からみる今後のGoogle AIについて解説しました」と題した動画で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株の有馬由華氏が、Googleの最新AIツール群について徹底解説した。有馬氏は動画内で、AIを使ったリサーチや画像生成、Google AI Studioなど多彩なツールの使いどころや、Google AIの未来について自らの見解を