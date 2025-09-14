決勝戦で米国代表に0-2で敗戦U-18野球日本代表「侍ジャパン」は14日、沖縄セルラースタジアム那覇で行われた「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」決勝戦で米国代表と対戦し、0-2で完封負けを喫した。悲願の連覇にあと1勝と迫ったが、世界一への夢は叶わなかった。試合後、小倉全由監督は「自分はもうユニホーム着ることはないですね」と“勇退”を発表した。68歳。最後までやりきった。1957年生まれの小