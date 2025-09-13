前回登板は4回2/3を3失点…100マイル連発も、ふくらはぎを負傷【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）ドジャース・佐々木朗希投手は次回登板も3Aになる見込みだ。12日（日本時間13日）の敵地ジャイアンツ戦前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督が説明した。今季メジャーに移籍した佐々木は8先発して1勝1敗、防御率4.72を記録していたが、5月13日（同14日）に右肩インピンジメント症候群で負傷