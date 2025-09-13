前回登板は4回2/3を3失点…100マイル連発も、ふくらはぎを負傷

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

ドジャース・佐々木朗希投手は次回登板も3Aになる見込みだ。12日（日本時間13日）の敵地ジャイアンツ戦前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督が説明した。

今季メジャーに移籍した佐々木は8先発して1勝1敗、防御率4.72を記録していたが、5月13日（同14日）に右肩インピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入り。8月14日（同15日）に3Aで97日ぶりに実戦復帰した。なかなか球速が上がらなかったが、9日（同10日）の前回登板は160キロ超を連発した。マイナーではここまで8試合に先発して防御率4.72となっている。

この日取材に応じたロバーツ監督は佐々木について「次の登板はオクラホマシティでとなる」と説明。また、「前回の登板の3回に、ふくらはぎに起きた状態については知っている」とし、ふくらはぎに違和感があったことを明かした。それでも「彼は投げ続けたかった。投げ続ける必要性を感じていた。投球フォーム的にいい状態にあった。（登板を通じて）再びいい状態に持っていくために、彼は一生懸命だ。我々はそれついてうれしく思っていた」と好材料も得たようだ。

シーズンも佳境に迫り、ポストシーズン争いも激化している。佐々木のメジャー合流について「私は期待している。それがいつになるのか、そしてどういう形になるかはわからないが、シーズンが終わる前にロウキをここ（メジャーの試合）で見ることに私は期待を寄せている」と、ロバーツ監督は右腕に絶大な信頼を寄せているようだ。

もっとも、“ぶっつけ本番”はさすがに難しいと考えているようで、メジャーの打者との対戦については「重要なことだ」と指揮官。「スケジュールを見ると、シーズンの最後に迫っている。もし（レギュラーシーズン終了前に佐々木のメジャー復帰が）現実になれば、ふくらはぎはそれほど大きな問題になるとは私は感じていない」とした。（Full-Count編集部）