本拠地でのロッキーズ戦【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースタジアムで10日（日本時間11日）に行われたドジャース-ロッキーズ戦でファンが乱入した。7回のドジャースの攻撃時、ファンがグラウンドに侵入して駆け回ると、警備員が10人以上が集まって確保された。7回2死一塁の場面でエドマンが右前打を放った後だった。男性ファンがグラウンドに乱入して場内は騒然。警備員がタックルして