群馬大医学部卒「今シーズンの終了を持って引退する決断をしました」くふうハヤテベンチャーズは10日、今季限りで竹内奎人投手と高橋駿内野手が本人希望のため退団すると発表した。群馬大医学部卒の竹内は「今シーズンの終了をもって引退する決断をしました」とコメントした。竹内はハヤテ加入2年目の今季、27試合で3勝1敗、防御率3.19だった。「ここに至るまでいろいろな思いがありましたが、精一杯やり切ったという思いが一