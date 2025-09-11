5回途中3失点8Kだった10日のマイナー登板には「ファンタスティック」【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が10日（日本時間11日）、3Aオクラホマシティの一員として9日（日本時間10日）にリハビリ登板した佐々木朗希投手について「ファンタスティックだった」と賛辞を送った。佐々木はジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦で5度目のリハビリ登板。4回2/3で90球を投げ3