T・ヘルナンデスが15試合ぶりの一発を含む2HR【MLB】ドジャース 7ー2 ロッキーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が9日（日本時間10日）、本拠地で行われたロッキーズ戦で2本塁打を放ち勝利に貢献した。試合後、ドジャース戦を中継する「スポーツネット・ロサンゼルス」でレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんから満面の笑みでインタビューを受けた。T・ヘルナンデスは「6番