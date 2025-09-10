KOSPIが4年2カ月ぶりに取引時間中に過去最高値を記録した。韓国取引所によると、この日午後2時32分基準でKOSPIは前日比56．92ポイント（1．75％）上がった3316．97を記録している。取引時間中には3317．77まで値を上げた。これまでKOSPIの取引時間中の過去最高値は2021年6月25日の3316．08だった。終値基準の過去最高値は同年7月6日の3305．21だ。機関投資家は8757億ウォン、外国人投資家は1兆1636億ウォンそれぞれ買い越している