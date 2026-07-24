スタートアップ企業への投資で税制上の優遇を受けられる制度を悪用し、約3億6700万円を脱税した疑いで会社役員の男が逮捕された。首都圏で飲食店を運営する「ニュールック」の元代表の金重徳容疑者（55）は、スタートアップ企業への投資で税制上の優遇を受けられる「エンジェル税制」を悪用し、約22億7600万円の所得を隠して所得税約3億6700万円を脱税した疑いが持たれている。金容疑者は知人の会社に投資し、その金の一部を自身の