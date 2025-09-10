特殊詐欺に関与したとして、福岡県警は１０日、フィリピンを拠点に活動する犯罪組織「ＪＰドラゴン」のメンバーの男６人を窃盗容疑で逮捕した。福岡簡裁から窃盗容疑で逮捕状が出ており、同国から同日、強制送還された。同組織は指示役「ルフィ」らによる強盗事件の特殊詐欺グループとつながりがあったとされる。県警によると、６人は２７〜４５歳。フィリピン当局によると、６人は５月に同国で身柄を拘束され、入管施設に収