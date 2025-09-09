オマリー氏は阪神通算4年間で打率.348、74本塁打の活躍まさかの報せに落胆が広がった。阪神は9日、19日DeNA戦（甲子園）で開催予定だったトーマス・オマリー氏によるファーストピッチセレモニーの中止を発表した。楽しみにしていたタイガースファンからは「おいおい大丈夫かよ」「どうか無事に……」と心配の声が殺到している。左の好打者として活躍したオマリー氏。19日のセレモニーではオマリー氏が打席に立ち、バッテリー役