SEIKIN「胃がえぐれていて治療することに」内視鏡検査で病気判明 2025年9月8日 16時30分 ざっくり言うと SEIKINがびらん性胃炎との診断を受けたことを自身の動画で明かした 最近胃の調子が悪く、病院で内視鏡検査を受けたところ診断されたと報告 現在は「生活も見直しましておかげさまでかなり回復しております」と伝えた