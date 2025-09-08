ヤクルトは小川を抹消阪神は8日、岩崎優、門別啓人、石井大智の3投手を出場選手登録から外した。2年ぶりの優勝から一夜明けての抹消となった。岩崎と石井は2人で今季100試合に登板している。34歳の岩崎は49試合の登板で1勝2敗、31セーブに7ホールド、防御率1.69。石井は51試合に登板し1勝、9セーブに35ホールド、防御率0.18。門別は12試合（先発8試合）で2勝3敗、防御率4.43だった。前日7日にリーグ優勝も決まったこともあり