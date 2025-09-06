元雨上がり決死隊の宮迫博之が４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「宮迫ですッ！【宮迫博之】」を更新。モノマネタレントのＭｒ．シャチホコをゲストに迎えた。シャチホコは数々の高クオリティモノマネの中から、この日は歌手でＭＣ・和田アキ子の扮装で登場した。宮迫は、和田との思い出を述懐し「実は雨上がり決死隊時代に『アッコにおまかせ！』のレギュラー、一瞬だけやってたときがあったんですよ」と、和田の冠番組