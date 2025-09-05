ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ドラゴンボール40周年貨幣セット サイトが一時繋がりにくくなる事態… ドラゴンボール 時事ニュース 日テレNEWS NNN ドラゴンボール40周年貨幣セット サイトが一時繋がりにくくなる事態発生 2025年9月5日 21時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「ドラゴンボール40周年」を記念した2種類の貨幣セット 造幣局が通信販売の予約受け付けを5日午前10時からスタートした 直後から公式オンラインショップが一時繋がりづらくなる事態も起きた 記事を読む おすすめ記事 2025年8月29日（金）の『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』放送回にDragonPonyがコメントゲストとして登場！ 2025年9月2日 15時0分 折りたたみ傘『ROLLS ECLIPSE』応援購入総額3,500万円を超え、Makuakeのクラウドファンディング終了 2025年8月27日 12時0分 社会問題をテーマに描くアクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」素人脚本家に高評価！何故？ 2025年9月1日 9時0分 親子愛を描く″お父さんのような弱い立場の人を守る″映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を分析！ 2025年9月5日 9時0分 水上恒司と宮舘涼太が掴み合う『火喰鳥を、喰う』ロング予告 謎の影が写る新場面写真も 2025年9月5日 17時0分