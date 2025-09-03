並盛は30円の値下げインフレ真っ最中の今日にあって、牛丼チェーン店「すき家」が9月4日から、牛丼をはじめ36品目で値下げを断行するという発表が業界に衝撃を与えている。すき家といえば、今年3月にネズミとゴキブリの異物混入が相次いで発覚したことも記憶に新しいが、そもそも「安過ぎる」牛丼をこのタイミングで値下げする真意とは。＊＊＊【写真を見る】「大きい死骸が丸ごと…」今年すき家で問題となった「ネズミ混入