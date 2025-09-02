Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）がレーシングブルズに?出戻り?となる可能性が高まっていると専門メディア「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」が報じた。オランダグランプリ（ＧＰ）に臨んだ角田は久しぶりの９位フィニッシュで、２ポイントを獲得した中、姉妹チーム・レーシングブルズのアイザック・ハジャール（フランス）がトップ３フィニッシュ。自身初の表彰台に上がる快挙を達成した。来季に向けてハジャールのレッドブル昇格