タレント・歌手の上沼恵美子（70）が9月20日放送のテレビ大阪特別番組『上沼恵美子を沼らせたい』（後7：54〜8：54）に出演する。放送に先立って8月29日に、ロケを行ったコストコホールセール門真倉庫で取材に応じ、ハワイの別荘を売却した際の出来事を明かした。【集合ショット】「楽しそう…！」コストコを満喫する岡田圭右＆上沼恵美子ら70歳になった上沼は知らないことだらけ…。そんな上沼が、これまでに経験したことのな