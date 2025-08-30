¹â¶¶¹·Ìé¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±¿¤ó¤À¢£¥ä¥¯¥ë¥È ¡¼ ¹­Åç¡Ê30Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬30Æü¡¢¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹­ÅçÀï¤Ç2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë12¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÊü¤ê¹þ¤à°ìÈ¯¤Ç¡¢8·î¤Ï10ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Â¼¾å¤Ï2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¹â¶¶¹·ÌéÅê¼ê¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë³Î¿®¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤ËËÜµòÃÏ¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤­¤¿¡£º£¥ª¥Õ