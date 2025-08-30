ヌートバー、来春のWBCは「自分に決定権があるなら、参加します」カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手がYouTubeチャンネル「JM Baseball」のポッドキャスト番組である「Dugout Discussions with Chris Rose」に出演し、来春に開催される予定の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場意欲を明かした。ヌートバーは2023年に行われた第5回WBCで、主に「1番・センター」で出場し、悲願の世界一に貢献した主力