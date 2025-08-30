ヌートバー、来春のWBCは「自分に決定権があるなら、参加します」

カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手がYouTubeチャンネル「JM Baseball」のポッドキャスト番組である「Dugout Discussions with Chris Rose」に出演し、来春に開催される予定の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場意欲を明かした。

ヌートバーは2023年に行われた第5回WBCで、主に「1番・センター」で出場し、悲願の世界一に貢献した主力メンバーの1人だった。司会のクリス・ローズ氏から「またWBCに参加する？」と問われると「できたらいいですね。現段階では未定ですが……。もし、あのチーム（日本）の代表になるならベストな状態でありたいんです。能力を全て発揮できないのだとしたら、参加しません。ですが、自分に決定権があるなら、参加します」と胸中を明かした。

続けてヌートバーは「参加したいです。ですが（WBC出場は）大きなことです。大きな意味がある。僕自身が、またはチームが、僕が相応わしくないと思えば、それはそれで。でも、自分がチーム入りに相応しいと思えて、実際にチーム入りを果たせたら、また参加しますよ」と話した。

そして自身がメジャーでプレーしてきた試合と比較した際も「当時の（侍ジャパンの）メンバーでWBC優勝を果たした時、決勝の米国代表戦の終わり方も……。あれは今でも現実とは思えない部分がありますね」と、目を見開いて話していた。（Full-Count編集部）