DeNAの松尾が今季4号の特大2ラン■DeNA 5ー4 阪神（28日・横浜）DeNAの有望株、松尾汐恩捕手が放った特大の一発が話題になっている。28日に横浜スタジアムで行われた阪神戦で4号を放った。SNSでは「まだ21歳なのか」「とんでもねぇHRで同点偉いぞ松尾」と驚きの声が上がった。この日、「6番・捕手」で出場し、2回の第1打席だった。7球粘った末、ドラフト1位ルーキーの伊原の甘く入った8球目のスライダーを見逃さなかった。豪快