沖縄尚学のクラファンが2000万円を突破甲子園終了後も支援の輪は広がり続ける。第107回全国高校野球選手権初優勝を果たした沖縄尚学を応援するクラウドファンディングが27日時点で2000万円を突破した。SNSでは「凄すぎるだろ」「沖尚のクラファンは2000万突破した」と話題になっている。沖縄尚学は23日に行われた決勝戦で日大三（西東京）を倒し、同校としては初、県勢としては2010年に春夏連覇した興南以来15年ぶりとなる日本