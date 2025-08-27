今日27日、東京都心の気温が35.3℃に達し、10日連続の猛暑日となり、年間猛暑日の日数は今日27日で23日目となりました。連続猛暑日数と年間猛暑日の最多日数、ともに記録を更新しました。東京都心10日連続の猛暑日年間猛暑日は23日目過去最多今日27日10時42分、東京都心の気温が35.3℃に達しました。これで東京都心は10日連続の猛暑日となり、年間猛暑日の日数は今日27日で23日目となりました。連続猛暑日は2022年の過去最長