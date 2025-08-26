ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > ネットフリックスの「WBC独占生配信」に対し、読売新聞社が声明を発… Netflix ワールド・ベースボール・クラシック 読売新聞 時事ニュース スポニチアネックス ネットフリックスの「WBC独占生配信」に対し、読売新聞社が声明を発表 2025年8月26日 8時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2026年のWBCをネットフリックスが日本国内で独占配信する件 東京プール（東京ドーム）計10試合の主催者である読売新聞社が声明を発表 「WBCIが当社を通さずに」ネットフリックスに放送・配信権を付与したとした 記事を読む おすすめ記事 大谷翔平、6試合ぶり超低空44号 リーグトップに並ぶ…角度19度の衝撃弾に敵地騒然 2025年8月20日 10時1分 3連覇を狙う京都精華がダブルスコアで準決勝を突破…チナザが42得点／全中女子準決勝 2025年8月24日 11時5分 バレー高橋藍 “レオ様”新ヘアで51年ぶり表彰台へ 西田有志休養中で清楚系男子卒業「もっと金っぽく」 2025年8月23日 4時30分 大谷翔平、６戦ぶりリーグトップに再び並ぶ４４号は今季“最低弾道アーチ” 相性抜群の“打者天国”では今季５戦３発でシーズン５６発ペース 2025年8月20日 10時2分 ドジャース、前夜に悪夢のサヨナラ負けも先発全員安打の１８安打１１得点の快勝…大谷翔平は６戦ぶりリーグトップタイ４４号も 2025年8月20日 12時17分