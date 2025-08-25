Art Gallery M84は、2025年10月6日(月)よりグループ展「Favorite」を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第 156回目の展示として実施する企画展だ。■スペシャルな作家 7人による贅沢な作品展グループ展「Favorite」は、MASA ART 高橋正宏氏による企画展になる。技法も表現方法もモチーフもすべてが素敵で、スペシャルな作家 7人による贅沢な作品展です。本展示では「お気に入り」をテーマに、作家達がそれぞれの魅力を作