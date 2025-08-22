新型コロナウイルスは落ち着きを見せながらも、依然として新たな変異株が登場しています。最近注目されているのが、オミクロン株から派生した「ニンバス（NB.1.8.1）」です。特徴的な喉の強い痛みや高齢者を中心とした重症化リスクが報告されており、今後の感染拡大が懸念されています。新型コロナウイルス変異株ニンバスの症状や予防策を本多医師に伺いました。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学