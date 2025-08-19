ステージで魅せる、民族舞踏団。10月の万博閉幕まで毎日ステージパフォーマンスが行われる2025年8月18日（月）〜23日（土）、大阪・関西万博のマレーシアパビリオンにて「マレーシア観光芸術文化省（Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia、略称MOTAC）ウィーク」を開幕する。会期中は、民族舞踊や伝統音楽、料理デモンストレーション、工芸ワークショップ、現代アート実演など、マレーシアの多彩な文化を一度に体感でき